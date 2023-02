Salon des minéraux, fossiles , bijoux et bien être avenue Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégories d’Évènement: Châtenoy-le-Royal

Saone-et-Loire Châtenoy-le-Royal 0 0 EUR Venez découvrir notre première édition du salon minéraux , fossiles, bijoux et bien être à Châtenoy le Royal. Nos 25 exposants professionnels vous proposeront: des bols tibétains martelés entièrement à la main, des minéraux de qualité avec des explications en lithothérapie, du CBD , du thé et tisanes fait par notre herboriste, des massages, de la kinésiologie, de la sophrologie, notre médium, notre naturopathe. slider21@live.fr avenue Maurice Ravel Salle Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal

