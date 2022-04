SALON DES MINÉRAUX, FOSSILES, BIJOUX Cholet, 23 avril 2022, Cholet.

SALON DES MINÉRAUX, FOSSILES, BIJOUX Parc des Expositions de la Meilleraie 2 avenue Marcel Prat Cholet

2022-04-23 – 2022-04-20 Parc des Expositions de la Meilleraie 2 avenue Marcel Prat

Cholet Maine-et-Loire

2ème édition en 2022 du Salon des minéraux, fossiles et bijoux :

Une vingtaine d’exposants professionnels venant de toute la France proposent des minéraux et fossiles de collection, des bijoux artisanaux en pierres naturelles, des cristaux, des géodes et des pierres roulées ou autres pierres de santé.

thevenot_phil@hotmail.fr +33 6 51 02 65 93

