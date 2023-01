SALON DES MINÉRAUX ET DU BIEN-ÊTRE Cholet Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Maine-et-Loire 3ème édition du salon des minéraux, fossiles et bijoux de Cholet : 30 stands sur 690m²

1ère édition du salon de Bien-être : 60 stands thérapeutes et produits sur 720m² thevenot_phil@hotmail.fr +33 6 51 02 65 93 Parc des expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet

