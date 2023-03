Salon des Minéraux Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs 2 EUR L’Association ACC’OR organise en binôme avec l’Association Minéart le deuxième salon des Minéraux sur Ornans. Une trentaine d’exposants sont attendus. +33 3 81 62 27 87 Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans

