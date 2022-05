Salon des métiers d’Art – Vent de Création La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Au Manoir du Cosquer à Pommerit-Jaudy en La Roche-Jaudy. Dans le parc qui borde la ria du Jaudy, autour d’un manoir du XV ème siècle, des professionnels artistes, artisans d’Art et stylistes viennent de toute la Bretagne. korigwen22@gmail.com +33 6 08 92 59 52 Au Manoir du Cosquer à Pommerit-Jaudy en La Roche-Jaudy. Dans le parc qui borde la ria du Jaudy, autour d’un manoir du XV ème siècle, des professionnels artistes, artisans d’Art et stylistes viennent de toute la Bretagne. Manoir du Cosquer Le Cosquer La Roche-Jaudy

