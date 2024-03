Salon des Métiers d’Art Place du Marché au Bois 44350 Guerande Guérande, vendredi 5 avril 2024.

Salon des Métiers d’Art Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art, découvrez les stands des artisans locaux regroupant de nombreux métiers d’art : tourneur du bois, fabricant de papier, fabricant d’accesso… 5 – 7 avril Place du Marché au Bois 44350 Guerande Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art, découvrez les stands des artisans locaux regroupant de nombreux métiers d’art : tourneur du bois, fabricant de papier, fabricant d’accessoires en cuir, brodeur sur tambour, coutelier, chaumier, forgeron, tailleur de pierre, charpentier, graveur, sabotier, potier-céramiste, calligraphe, tapissière-décoratrice, sculpteur, enlumineur, mosaïste-plasticienne et charpentiers traditionnels…

Des temps forts sont programmés : les artisans viennent vous raconter leurs métiers, leurs parcours, leurs techniques.

Programme – Salon des Métiers d’Art à Guérande

Liste des participants – Salon des Métiers d’Art à Guérande

Place du Marché au Bois 44350 Guerande Place du Marché au Bois 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-des-metiers-d-art-guerande-1.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-salon-des-metiers-d-art-a-guerande-2584631.pdf »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/liste-des-participants-salon-des-metiers-d-art-a-guerande-2584630.pdf »}]

CULTURE EXPOSITION