SALON DES MÉTIERS D’ART Mamers, 2 avril 2022, Mamers.

SALON DES MÉTIERS D’ART Salle du Conseil Municipal Place de la République Mamers

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 17:00:00 Salle du Conseil Municipal Place de la République

Mamers Sarthe

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art et de la labellisation “Petite Cité de Caractère”, la Ville de Mamers propose un Salon des Métiers d’Art qui regroupe 7 artisans d’art du territoire :

– Didier Dantras, sculpteur sur métal

– Catherine Adet, créatrice et restauratrice d’abat-jour

– Sophie Bouvet, créatrice de doudous et sujets au crochet

– Alain Bouvet, sculpteur sur fer

– Patrice Dupuy, relieur

– Antoine Bodenes, armurier

– Jacques Royer, vannier

Salle du Conseil Municipal au rez-de-chaussée de la Mairie de Mamers, de 10h à 17h

Entrée libre et gratuite pour tous

Venez à la rencontre des artisans locaux !

