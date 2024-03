Salon des Métiers d’Art Inspiration Normandie Place Reine Mathilde Caen, dimanche 26 mai 2024.

Salon des Métiers d’Art Inspiration Normandie Place Reine Mathilde Caen Calvados

La 3ème édition du salon Inspiration Normandie se déplace dans un lieu prestigieux et central à Caen, l’Abbaye aux Dames et se tiendra les 25 et 26 mai. Près de 40 professionnels présenteront leurs savoir-faire et vendront leurs créations. Des pôles d’animation viendront compléter l’offre proposée.

Plus d’informations sur https://cma-normandie.fr/inspiration

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames

Caen 14000 Calvados Normandie ldedessus@cma-normandie.fr

