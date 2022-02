Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Troo

Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo, 21 mai 2022, Troo. Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Troo Loir-et-Cher Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo. Venez découvrir des artistes de la région dans des lieux troglodytiques et n’oubliez pas que vous trouverez très certainement un cadeau à offrir pour la fête des mères ! Trôo Tourisme accueille dans les caves troglodytiques du village un maximum d’artistes de tous horizons… tourisme.troo@gmail.com +33 2 54 72 87 50 https://trootourisme.jimdo.com/ Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo. Venez découvrir des artistes de la région dans des lieux troglodytiques et n’oubliez pas que vous trouverez très certainement un cadeau à offrir pour la fête des mères ! Vendôme Tourisme

Troo

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Ville Troo lieuville Troo Departement Loir-et-Cher

Troo Troo Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troo/

Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo 2022-05-21 was last modified: by Salon des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo Troo 21 mai 2022 loir-et-cher Troo

Troo Loir-et-Cher