Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances, 13 mai 2022, Coutances. Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances

2022-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00

Coutances Manche Le week-end du 15ème salon des métiers d’art et d’artisanat, organisé le Rotary Club de Coutances, aura lieu à l’Espace Saint-Nicolas du 13 au 15 mai 2022 de 10h à 19h. Entrée gratuite. Le week-end du 15ème salon des métiers d’art et d’artisanat, organisé le Rotary Club de Coutances, aura lieu à l’Espace Saint-Nicolas du 13 au 15 mai 2022 de 10h à 19h. Entrée gratuite. +33 2 33 45 25 16 Le week-end du 15ème salon des métiers d’art et d’artisanat, organisé le Rotary Club de Coutances, aura lieu à l’Espace Saint-Nicolas du 13 au 15 mai 2022 de 10h à 19h. Entrée gratuite. Coutances

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Ville Coutances lieuville Coutances Departement Manche

Coutances Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/

Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances 2022-05-13 was last modified: by Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances Coutances 13 mai 2022 Coutances manche

Coutances Manche