Salon des Métiers d’Art des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, vendredi 5 avril 2024.

Salon des Métiers d’Art des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 5 au 7 avril, Les Baux-de-Provence accueilleront le Salon des Métiers d’Art organisé dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024.

La Cité des Baux-de-Provence appartient aux Plus Beaux Villages de France. Elle est classée Site patrimonial remarquable. Notre village offre plus qu’un patrimoine exceptionnel. Il se veut aussi un lieu de transmission de savoir-faire anciens et contemporains.



C’est dans cette démarche que la Commune des Baux-de-Provence participe depuis 2021 aux JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art).

En 2023, elle confirme cette volonté en accueillant un Salon des métiers d’art organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat Provence Alpes Côte-d’Azur. La nouvelle édition s’étoffe et prend de l’envergure, plus d’une trentaine d’artisans s’installeront dans les différents espaces emblématiques du vieux village.



Des artisans installés aux Baux-de-Provence se joindront à eux et ouvriront leurs ateliers situés dans le haut du vieux village. Fabrice Peyron-Campagna donnera vie à ses santons sous son pinceau tandis que Marie, sa fille, habillera les figurines de grande taille. La créatrice Sélestine réalisera des bijoux en verre fusionné.



Cette année, la vocation de transmission de la Commune et plus particulièrement au jeune public sera plus que jamais présente. Aux côtés de artisans, la Cité ouvre en effet sa Citadelle aux écoles formant compagnons du devoir, charpentiers et tailleurs de pierre, archéologues du bâti, sculpteurs…



Artisans et formateurs vous initieront à leur savoir-faire, des ateliers vous permettront de partager leur passion ‘au bout des doigts’. Ateliers de tissage, bijoux en divers matériaux, de vannerie, de peinture sur soie, de broderie, de décors sur céramique, de fabrication de santons, de reluire, de cyanotypes, de taille de la pierre, de rabotage… seront proposés aux enfants comme aux adultes tout le long de ces trois jours de salon.



Des visites guidées menées par un guide-conférencier et des compagnons feront parler les pierres du vieux village et du Château.



Vous pourrez voir à l’œuvre des sculpteurs de bois ou de pierre mais pas que … Dans le Val d’Enfer au pied du vieux village, Julien Despaquis Chef chocolatier de Baumanière réalisera une sculpture … en chocolat digne d’être exposée dans un musée.

Et toujours dans le Val d’Enfer, la Carrière Sarragan ouvrira exceptionnellement ses portes vendredi 5 avril pour une découverte du travail des carriers et des métiers de la pierre.

Enfin, Jacques Moniquet vous accueillera dans son atelier, à quelques encablures de la Cité baussenque, où il crée depuis soixante ans des bijoux d’argent.

Les lieux du salon dans le vieux village seront en entrée libre et le Château des Baux-de-Provence ouvrira ses portes gracieusement durant ces 3 jours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lesbauxdeprovence.com

L’événement Salon des Métiers d’Art des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme des Baux de Provence