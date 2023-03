Les jeux de plateau et stratégie dans l’antiquité Salon des métiers d’art des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les jeux de plateau et stratégie dans l’antiquité Salon des métiers d’art des Baux-de-Provence, 31 mars 2023, Les Baux-de-Provence. Les jeux de plateau et stratégie dans l’antiquité 31 mars – 2 avril Salon des métiers d’art des Baux-de-Provence Le jeu fait partie de nos vies depuis la nuit de temps. Il a contribué au développement de l’homme en tant qu’ individu au sein de la société.

Parmi les loisirs les plus célèbres du monde antique, les jeux de table (nous entendons par jeu de table, les jeux de société pratiques sur un support plat qu’il soit la nature du support) offraient un moment de detente privilegié en famille ou entre amis, en public ou à l’interior des domus.

Nous allons découvrir que rien n'a trop changé … Le long de ces derniers 2000 ans Salon des métiers d'art des Baux-de-Provence Baux de Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 jeux antiques jeux romains www.arlesanticaeatelier.com

