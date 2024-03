Salon des Métiers d’Art au château de Gaillon (27 Normandie) Château de Gaillon Gaillon, vendredi 5 avril 2024.

Salon des Métiers d’Art au château de Gaillon (27 Normandie) Château de Gaillon Gaillon Eure

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure et l’association » Les Métiers d’Art de la Vallée d’Eure » organisent le Salon des Métiers d’Art à Gaillon. Venez découvrir le travail d’une trentaine de professionnels des métiers d’art qui vous accueillent le temps d’un week-end, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. Toutes les richesses et la diversité des métiers d’art et de la création seront réunies, telles que modiste, bijoutier, plumassier, mais aussi les métiers de la restauration-conservation du patrimoine tailleur de pierre, ébéniste, chaumier, et les métiers de tradition dentellière, enlumineur, souffleur de verre… Démonstrations, échanges et découvertes sont au programme de cet événement. Entrée libre.

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure et l’association » Les Métiers d’Art de la Vallée d’Eure » organisent le Salon des Métiers d’Art à Gaillon. Venez découvrir le travail d’une trentaine de professionnels des métiers d’art qui vous accueillent le temps d’un week-end, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. Toutes les richesses et la diversité des métiers d’art et de la création seront réunies, telles que modiste, bijoutier, plumassier, mais aussi les métiers de la restauration-conservation du patrimoine tailleur de pierre, ébéniste, chaumier, et les métiers de tradition dentellière, enlumineur, souffleur de verre… Démonstrations, échanges et découvertes sont au programme de cet événement. Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Château de Gaillon Allée de l’Ermitage

Gaillon 27600 Eure Normandie lamave27@gmail.com

L’événement Salon des Métiers d’Art au château de Gaillon (27 Normandie) Gaillon a été mis à jour le 2024-03-25 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure