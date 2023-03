Salon des Métiers d’Art de Saint-Chamas Salon des métiers d’art (Atelier 480), 31 mars 2023, Saint-Chamas.

31 mars – 2 avril

1er salon des Métiers d’Art à Saint Chamas

Des métiers d’exception dans un lieu chargé d’histoire

Depuis quelques années, sous l’impulsion d’artisans d’art de Saint Chamas, accompagnés par la municipalité, des ateliers découvertes et autres démonstrations ont été programmés avec succès dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Forte de ce succès, la commune s’est engagée dans une politique volontariste d’accueil des artisans d’art et le nombre installé sur Saint Chamas est en progression constante. L’ambition affirmée est de faire de Saint-Chamas une ville des métiers d’art.

C’est donc naturellement que la ville, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, organise son premier Salon des métiers d’Art et propose à nouveau des rencontres avec le public sur le thème «Sublimer le quotidien».

Treize professionnels des métiers d’art seront réunis dans un lieu emblématique de la commune : l’atelier 480, autrefois entrepôt de la poudrerie royale de Saint Chamas. Récemment rénové, il a conservé son caractère industriel, témoin de son passé. Un espace y sera réservé pour l’exposition des œuvres d’artisans ne pouvant pas participer à ces journées.

A proximité, la commune héberge de nombreux artisans dans d’autres bâtiments de la poudrerie. Deux d’entre eux ouvriront leurs ateliers pour des rendez-vous d’exception.

Autre lieu ouvert au public à l’occasion de ces journées, la Voûte Rovellotti, lieu d’exposition atypique.

Ce sera l’occasion de découvrir les créations et le savoir-faire de différents métiers d’art : créatrice de robes de mariée, forgeron coutelier, lunetière, photographe, factrice d’accordéons, potière, chantourneur, désigner luminaires et objets de décoration, créatrice de bijoux en métaux précieux, staffeur stuccateur, créateur de bijoux en cuir, fabricant de meubles bois métal, tapissier, doreuses ornemanistes, relieur, sculpteur.

Pendant le salon, les artisans proposeront des démonstrations de leur savoir-faire tout au long de la journée et pour certains d’entre eux, des ateliers participatifs seront mis en place et accessibles sur inscription préalable.

D’autres artisans vous inviteront à pénétrer dans leur univers, directement dans leur atelier. Ces moments seront accessibles sur inscription préalable.

Et enfin, la voûte Rovellotti ouvrira ses portes et vous donnera l’opportunité d’admirer les sculptures de René Rovellotti, élaborées par la technique de la fonderie à la cire perdue.

Ce parcours des métiers d’art vous permettra ainsi d’apprécier Saint Chamas, de constater la richesse de son patrimoine historique et de découvrir son patrimoine naturel. La préservation de ses différents patrimoines, artistiques, historiques, naturels, est une priorité pour la commune et la politique mise en place a permis à Saint Chamas de devenir capitale de la biodiversité en attendant le label souhaité de « Ville et métier d’art ».

**Programme

Ateliers participatifs (gratuits)**

Poterie Céline Lartisien, potière (centrage de la terre et tournage d’une pièce)

OPPIO, staffeur stucateur (préparation et application d’un enduit naturel)

Atelier de dorure Annie Gaudin, doreuse ornemaniste (Dorure à la feuille de cuivre sur un petit objet en plâtre)

Inscriptions auprès de l’office de tourisme au 04 90 50 90 54

En marge du salon, accueil chez les artisanes d’art à proximité immédiate du salon (samedi 1er avril dimanche 2 avril)

Au soufflet qui swingue, factrice d’accordéon

Papiers sensibles, relieur

Inscriptions auprès de l’office de tourisme au 04 90 50 90 54

La voûte Rovellotti (samedi 1er avril dimanche 2 avril)

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h

Le salon (vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril)

Le salon sera ouvert au grand public pendant les 3 jours. Le vendredi, les scolaires (primaire, collège, lycée), les résidents de la maison de retraite et des Alcides (maison d’accueil spécialisée) pourront aller à la rencontre de ces artisans passionnés.

Horaires d’ouverture : 10h – 18h (accès libre)

Inauguration : samedi 1er avril

11h : accueil des invités

11h30 : visite du salon par les élus et les officiels

12h : discours d’ouverture par le représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat, Monsieur le Député Jean-Marc Zulesi, Monsieur le Maire Didier Khelfa

12h30 : apéritif

Informations pratiques

Parking gratuit

Restauration : présence d’un food-truck

service communication ville de Saint Chamas