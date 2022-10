Salon des Métiers d’Art

Salon des Métiers d’Art, 16 décembre 2022, . Salon des Métiers d’Art



2022-12-16 – 2022-12-18 Normandie Métiers d’Art a l’immense plaisir de vous présenter son salon des Métiers d’Art Seinomarin au Magic Mirrors. Profitez de cette journée féérique dans un lieu d’exception pour trouver les cadeaux de Noël parfaits pour vos proches. Venez à la rencontre d’artisans d’art passionnés, découvrir leur univers où s’exercent la maîtrise du geste et de la matière, la créativité, le goût du partage et de la transmission. Le vendredi 16 décembre de 14h à 18h, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre de 10h à 19h, au Magic Mirrors.

