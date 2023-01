SALON DES MÉDECINES DOUCES ET DU BIEN-ÊTRE Le Thillot Le Thillot OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Le Thillot Catégories d’Évènement: Le Thillot

2023-10-22 10:00:00 – 2023-10-22 18:00:00

Vosges Le Thillot Venez découvrir d’autres moyens de prendre soin de vous à la 6ème édition du Salon des Médecines Douces et du Bien-Être qui se tiendra au Thillot. Entrée gratuite. +33 6 28 07 73 70 http://www.gaiaconsultant.fr/salon-medecines-douces.html José FYOT

