Salon des matériels pour les travaux en milieux naturels et ruraux Rue de l’Agriculture Neuvic, jeudi 28 mars 2024.

Le lycée Henri Queuille de Neuvic co-organise avec le lycée professionnel Marcel Barbanceys et les établissements Monédières, un salon de présentation et de démonstration des différents matériels, outils et équipements pour les travaux en milieux naturels et ruraux.

Toutes les grandes marques du secteur seront présentes, réparties sur une vingtaine de stands. De nombreuses démonstrations seront organisées tout au long de la journée. Ces différents matériels seront présentés soit par des concessionnaires, soit par des fabricants, soit par des entreprises utilisatrices locales. .

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28 17:00:00

Rue de l’Agriculture Lycée Henri Queuille

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

