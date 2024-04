Salon des Maquettistes RAMMA Sedan, samedi 15 juin 2024.

Salon des Maquettistes RAMMA Sedan Ardennes

Vous étiez impatients, il revient enfin !Grand changement cette année, l’exposition aura maintenant lieu les années paires et plus tôt dans la saison, au mois de juin. Pourquoi cela ? Des jours plus longs et une meilleure météo espérée amélioreront le confort des exposants et des visiteurs.

7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Complexe Rogissart

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

L’événement Salon des Maquettistes RAMMA Sedan a été mis à jour le 2024-04-08 par Ardennes Tourisme