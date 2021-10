Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Saint-Dié-des-Vosges, 19 novembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. SALON DES LOISIRS CRÉATIFS 2021-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 18:00:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Rendez-vous pour la quatrième édition du salon des loisirs créatifs, organisé par le club “Aux Bons Points” en partenariat avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Au programme vente, démonstrations et la présence de nombreux exposants qui vous donnent rendez-vous pour l’occasion.

Restauration possible sur place avec O’Kam du Terroir.

Respect des règles sanitaires en vigueur. clubauxbonspoints@gmail.com http://salonloisirscreatifs.fr/ club aux bons points dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28641#6.94603