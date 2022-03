SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Pérols, 31 mars 2022, Pérols.

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Pérols

2022-03-31 – 2022-04-03

Pérols Hérault Pérols

6 6 EUR Que vous soyez adeptes de la couture et du fait-main, de la déco ou amoureuse du tricot, de la broderie, du scrap, le Salon Tendances Créatives est fait pour vous !

Venir au Salon c’est :

Rencontrer nos exposants : boutiques locales, marques et créateurs

Faire le plein d’idées et de conseils

Acheter ses matières premières et son matériel pour réaliser soi-même des créations uniques

Apprendre ou se perfectionner avec de nombreux ateliers proposés pour petits et grands

S’inspirer et partager avec nos artistes invités

