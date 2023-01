Salon des loisirs créatifs Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise 0 Faites le plein d’idées, pour le plaisir de « faire soi-même » : un rendez-vous incontournable pour les passionné(e)s des activités manuelles. Après plusieurs éditions à succès à Chartres, Univers Créatifs proposent leur rendez-vous créatif pour la première fois à Compiègne.Quel objectif sur ce salon ?

Que toutes les générations se retrouvent autour du « faire soi-même ».

