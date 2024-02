Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge, samedi 27 avril 2024.

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Samedi

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands organisé par Livarot Animations le samedi 27 et dimanche 28 avril à la salle des fêtes de Livarot de 10h00 à 18h00.

Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands organisé par Livarot Animations le samedi 27 et dimanche 28 avril à la salle des fêtes de Livarot de 10h00 à 18h00. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Rue Racine Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie

L’événement Salon des Loisirs Créatifs et Gourmands Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2024-02-10 par OT CA de Lisieux Normandie