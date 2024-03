Salon des loisirs créatifs d’Orléans Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Orléans, vendredi 2 février 2024.

Salon des loisirs créatifs d’Orléans À vos aiguilles, à vos pochoirs, à vos crayons ! 2 – 4 février Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Entrées : 7€ adulte, 5€ pour les étudiants et les plus de 65 ans, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T10:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:30:00+01:00

Du vendredi 2 au dimanche 4 février, le Salon des loisirs créatifs d’Orléans sera le rendez-vous incontournable pour les accros aux activités manuelles.

Lors de cette 16e édition, plus de 70 exposants présenteront, au parc des expositions Le Loiret de CO’Met, leur univers : broderie, mosaïque, pochoirs, patchwork, perles, art du fil, cuisine, décoration florale, déco home, scrapbooking, encadrement et bricolage.

Le visiteur – débutant, expérimenté, curieux – pourra ainsi partager ses expériences, participer aux ateliers et démonstrations, découvrir des astuces et développer sa créativité, toujours avec le conseil des professionnels exposants. Trois jours de découverte et d’échanges entre passionnés !

Vendredi 2 février : 10h – 19h

Samedi 3 Février : 10h – 19h

Dimanche 4 Février : 10h – 18h30

Infos sur www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr

Parc des Expositions – Le Loiret (CO'MET) 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire