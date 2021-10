Besançon Besançon Besançon, Doubs Salon des loisirs créatifs Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Salon des loisirs créatifs Besançon, 22 octobre 2021, Besançon. Salon des loisirs créatifs 2021-10-22 – 2021-10-24 Micropolis 3 Bd de l’Ouest

3 jours pour faire le plein d'idées, de matériel, de conseils et découvrir les dernières nouveautés… Perles, patchwork, couture, scrapbooking, broderie, tricot, cuisine créative, mercerie, carterie, peintures et patines, boutons, pochoirs, tissage, outillage, décoration…près de 60 exposants de qualité vous attendent ! Des ateliers sont programmés tout le week-end (couture, customisation, scrapbooking, macramé, broderie) pour les adultes et les enfants ! Dodynette sera notre invitée, elle animera des ateliers et sera disponible pour discuter jolies cousettes ! Entrée 6€ – Tarif de groupe à partir de 8 personnes 3.50€ – pass week end 10€ – gratuit pour tous les enfants -18 ans parking gratuit, buvette et restauration sur place. contact@mille-et-une-idees.fr https://www.mille-et-une-idees.fr/

