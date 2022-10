Salon des jeunes de Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Etudiants La ville de Martigues souhaite connaître tes envies et idées !

Si tu as entre 14 et 25 ans et que tu habites Martigues, ton avis nous intéresse !

Rassemblement des jeunes sur plusieurs jours. Concerts, démonstrations, spectacles, danse et ateliers de sensibilisation. Le Salon des Jeunes est un temps de rencontre et de divertissement destiné aux jeunes où s’exprime le potentiel créatif tant des partenaires que des jeunes sur un thème emblématique et fédérateur.

Les jeunes seront accueillis sous la Halle de Martigues. jeunesse@ville-martigues.fr +33 4 42 49 05 04 https://app.ville-martigues.fr/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=595677&lang=fr Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

