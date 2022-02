Salon des indépendants du 47 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR Venez découvrir le premier salon des indépendants du 47.

Cet évènement est organisé par “Les Folies de Margot et Lola”, pour promouvoir les indépendants du territoire.

L’occasion de découvrir de nombreuses créations : bijoux, vêtements, maquillage, bougies …

+33 6 88 07 50 61

