2023-04-26 – 2023-04-26

Meurthe-et-Moselle . Fête du Printemps organisée par l’ASAL. Spectacle donné par les enfants du centre de loisirs. Entrée libre. +33 3 83 73 29 15 Salon des Halles Place Léopold Lunéville

