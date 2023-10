Numérisages le forum des seniors connectés Salon des Gouverneurs – Casino de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, 14 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Numérisages le forum des seniors connectés Mardi 14 novembre, 14h00 Salon des Gouverneurs – Casino de Trouville-sur-Mer Gratuit

Organisé par les conseillers numériques et le CLIC du Département du Calvados, en association avec d’autres partenaires, ce forum se veut être un événement de sensibilisation et d’information au numérique pour les seniors.

Ce forum vous permettra d’appréhender un peu plus sereinement l’approche du numérique et des démarches en ligne. Vous aurez l’occasion d’échanger avec les acteurs du territoire afin de mieux connaître leurs actions : Point Info 14 Maison France Services de Trouville-Sur-Mer, CLIC, CARSAT Normandie, bibliothèque de Trouville-Sur-Mer, Espaces Publics Numériques, Présence Verte, Club Jacques Letarouilly …

Des ateliers ludiques seront proposés (découverte des casques de réalité virtuelle, initiation aux robots programmables, incrustation photos en live, espace FABLAB …) ainsi que des temps d’échanges avec les Conseillers Numériques du Département pour répondre à vos questions (connaissances du numérique, prévention, cybersécurité, installer une application, etc).

Salon des Gouverneurs – Casino de Trouville-sur-Mer 14360 Trouville-sur-Mer boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0698648285 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0698647882 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

