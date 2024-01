Salon des étalons de sport > Pôle hippique de Saint-Lô Saint-Lô, vendredi 23 février 2024.

Salon des étalons de sport > Pôle hippique de Saint-Lô Saint-Lô Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23

fin : 2024-02-25

Rendez-vous incontournable au pôle hippique de Saint-Lô les 23, 24 et 25 février 2024 pour son Salon des étalons !

Vivez un moment riche en rencontres, partage et découvertes au salon ! Des chefs de race à la jeune génétique, c’est l’occasion de venir à la rencontre de plus de 170 étalons, et d’échanger avec des professionnels de l’élevage.

Au programme :

– Présentation des étalons ( en main, sur le plat ou à l’obstacle).

– Masters l’Eperon.

– Epreuve « Le Grand Match ».

– Grand tirage au sort.

Entrée gratuite – Restauration sur place.

Chemin de la Madeleine

Saint-Lô 50000 Manche Normandie information@polehippiquestlo.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Saint-Lô