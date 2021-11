Salon des élus et décideurs des territoires d’Île-de-France Paris Event Center, 3 novembre 2021, Paris.

Salon des élus et décideurs des territoires d’Île-de-France

Paris Event Center, le mercredi 3 novembre à 10:00

Le SELIF est la manifestation dédiée aux élus et à tous les acteurs franciliens de la commande publique. ‍ Lieu de rencontres et d’échanges entre décideurs et prestataires des collectivités territoriales, le SELIF réunira institutionnels, entreprises de biens et services, PME-PMI mais également des start-up créatives et novatrices. Tous, experts dans leur domaine d’activité, présenteront solutions, produits et services visant à l’amélioration des conditions de vie de quelque 12 millions de franciliens ainsi qu’au développement de la première région économique française. Cette année, la gouvernance des données publiques sera au cœur de cette édition spéciale du salon. — Cette année, la direction des affaires européennes de la Région Île-de-France se joint à l’Association des élus locaux européens et à [Aides territoires](https://aides-territoires.beta.gouv.fr/) pour faire connaître les financements européens auxquels sont éligibles les collectivités territoriales franciliennes, et son offre en ingénierie de projet.

Entrée sur inscription

La Région Île-de-France sera présente au Salon des élus et décideurs d’Île-de-France, pour faire connaître les opportunités de financements européens pour les collectivités territoriales

Paris Event Center 20 avenue de la Porte de la Villette Paris Quartier du Pont-de-Flandre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:30:00