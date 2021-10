Salon des éditions d’arts Besançon, 23 octobre 2021, Besançon.

Le Salon des éditions d’arts proposé par Seize Mille revient au Frac pour sa troisième édition, le samedi 23 et le dimanche 24 octobre. Cette année, en partenariat avec les éditions Tombolo Presses, la ville de Nevers est à l’honneur avec la programmation d’artistes et de commissaires nerversois.

Une trentaine d’acteurs de la création contemporaine régionale proposeront leurs impressions originales, oeuvres multiples, livres d’art et d’artistes. Le salon sera animé par des performances et des rencontres.

Samedi soir, les membres de Seize Mille vous invitent à une nocturne suivie d’un DJ set au Bastion.

En partenariat avec Seize Mille, réseau art contemporain Bourgogne Franche-Comté.

