Vicq-sur-Breuilh 11h-13h : première scène poétique ouverte ;

Les poètes et leurs éditeurs ont la parole : lectures poétiques.

14h-15h30 : deuxième scène poétique ouverte :

Invités et « libres diseurs »

15h30 : hommage à un poète

16 h30 : le Grand Débat

18h / 19h : lecture dramatique :

par Yann Karaquillo (compagnie La Corde Verte, Limoges) et Andreas Becker

19 h/ 20h : lecture musicale :

21h30 / 23h :récital

23h : poésie autour du Feu de la Saint Jean

24h jusqu’à l’aube : troisième scène poétique ouverte

Salon des éditeurs de poésie du Limousin, dans la cour du Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh, le samedi 19 juin, de 11h00

à 20h00. Une quinzaine d’éditeurs de poésie présentent sur stands leur production et leurs auteurs.

Animations sur la grande scène sonorisée.

contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr https://lessaisonsduvieuxchateau.fr/

