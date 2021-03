Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Salon des écrivains bretons Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Salon des écrivains bretons 2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 Rue Touroux La Galerie

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Il sera demandé à chacun de respecter les gestes barrières.

Les écrivains seront disponibles pour échanger et dédicacer leurs livres.

Organisé par le comité des fêtes d’Etables-sur-Mer.

