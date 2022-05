Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux, 25 juin 2022, Issy-les-Moulineaux. Salon des découvertes

Médiathèque des Chartreux, le samedi 25 juin à 16:00

Participez au Salon des découvertes en distanciel ! A chaque séance, piochez un thème et défiez les bibliothécaires sur tous les sujets qui vous passionnent. Chacun est invité à prendre la parole sur ses dernières lectures, ses coups de cœur et sur l’actualité culturelle. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Renseignements et inscriptions : 01 41 23 81 62

Participez au Salon des découvertes à distance et en direct ! Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T16:00:00 2022-06-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque des Chartreux Adresse 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux 2022-06-25 was last modified: by Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux Médiathèque des Chartreux 25 juin 2022 Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine