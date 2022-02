Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Salon des découvertes

Médiathèque des Chartreux, le samedi 19 mars à 16:00

Participez au Salon des découvertes en distanciel ! A chaque séance, piochez un thème et défiez les bibliothécaires sur tous les sujets qui vous passionnent. Chacun est invité à prendre la parole sur ses dernières lectures, ses coups de cœur et sur l’actualité culturelle. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Renseignements et inscriptions : 01 41 23 81 62

Participez au Salon des découvertes à distance et en direct !

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T18:00:00