Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes Médiathèque des Chartreux, le samedi 17 avril à 16:00

Médiathèque des Chartreux, le samedi 17 avril à 16:00

Participez au Salon des découvertes en distanciel ! A chaque séance, piochez un thème et défiez les bibliothécaires sur tous les sujets qui vous passionnent. Chacun est invité à prendre la parole sur ses dernières lectures, ses coups de cœur et sur l’actualité culturelle.

**Cet événement est accessible à distance sur internet.**

**Vérifiez que votre navigateur internet est à jour. L’utilisation du navigateur Chrome est fortement conseillée.**

**Un mail vous sera envoyé 24h avant la date de l’événement et vous précisera les conditions d’accès sous forme de lien cliquable. L’inscription à cet événement est possible jusqu’à 24h avant l’animation, dans la limite des places disponibles.**

Pour vous inscrire, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 41 23 81 62 ou en suivant [ce lien](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lZnWW_T9dU6SkqIAcRfwtIFrH7jim7xFm6N8ELZyiDtUM0hTWUhFQ1dMWjZMNzVaVURYQUJFR0pMTS4u). Présentation A DISTANCE Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

