Salon des curiosités : espaces lectures, ateliers de dessin et découvertes Salon des curiosités, 2 avril 2022, Villeurbanne.

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Salon des curiosités

**Atelier de dessin de l’école Émile-Cohl** Ouvert à tous sans inscription, animé par les étudiant·es de **_10h à 12h_** et de **_14h à 18h_** **Espace lecture des médiathèques** Tout au long du week-end les bibliothécaires du réseau de lecture publique partagent : des histoires à écouter, des énigmes à résoudre, des choses à apprendre, des images pour rêver et se parler… On peut lire assis·e, couché·e, debout, seul·e ou à plusieurs, dans sa tête ou à haute voix… **Stands des écoles et des collèges et des partenaires** _Ouvert à tous sans inscription, de_ **_10h à 19h_** Sur ces nombreux stands, découvrez les travaux réalisés par les enfants de Villeurbanne lors des rencontres avec les auteur·trices et illustrateur·trices de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Parmi les partenaires : * **stand de Maison Georges :** Maison Georges est une maison d’édition au parcours original qui publie Georges et Graou, deux bookzines innovants pour les enfants, mais aussi des livres illustrés et de la bande dessinée. Leurs livres et magazines partagent une approche commune, ambitieuse et ludique, et un design graphique, élégant et dynamique. * **stand d’Emmaüs :** Vente éphémère de livres et d’albums de seconde main. **Sans inscription**

Que ce soit pour participer à un atelier de dessin, pour profiter du coin lecture des médiathèques, ou pour découvrir des stands de nos partenaires, venez au Salon des curiosités !

Salon des curiosités 251 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00