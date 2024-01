Salon des Créations Turballaises Centre Culturel Saint-Pierre La turballe, samedi 2 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

La Ville de La Turballe invite une trentaine de créateurs turballais ou locaux à exposer leur travail. Peinture, dessin, photographie, sculpture, poterie, etc.

Centre Culturel Saint-Pierre Rue de L’église 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-des-creations-turballaises-la-turballe-1.html »}]

CULTURE SALON