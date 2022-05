SALON DES CRÉATEURS – PRINTEMPS 2022 Montpellier, 21 mai 2022, Montpellier.

SALON DES CRÉATEURS – PRINTEMPS 2022 Montpellier

2022-05-21 – 2022-05-22

Montpellier Hérault

Pour promouvoir la créativité, l’association MCréa vous propose un salon de créateurs les 21 et 22 mai 2022 de 10h00 à 18h00.

Un peu plus de 50 exposants vous présenteront leurs réalisations, de quoi offrir ou s’offrir des cadeaux originaux et made in Occitanie ! En famille ou entre amis, venez passer un bon moment et faire de belles découvertes

Foodtrucks, visite des jardins et du château de Flaugergues, dégustation des vins du château, animations pour les enfants…

Entrée gratuite

Montpellier

