Charente-Maritime Le Château-d’Oléron 4ème édition du Salon des créateurs de Broderie & de l’Art du fil réunissant 38 créateurs des 4 coins de France organisé par l’association TITES CROIX & COMPAGNIE du Château d’Oléron. Invitée d’honneur : Christel Gouze Elbaz « un chat dans l’aiguille ». titescroixetcompagnie@gmail.com +33 6 84 11 79 18 https://www.facebook.com/titescroixetcompagnie avenue de la Citadelle Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

