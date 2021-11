Salon des collections Salle du Confluent Montfort sur Meu, 13 novembre 2021, Montfort-sur-Meu.

L’heure de la reprise a sonné pour le comité des fêtes, organisateur de cet événement automnal. Ce week-end, la salle du Confluent de Montofrt-sur-Meu va, pour la 13e fois, accueillir des collectionneurs d’objets rares, parfois insolites. Soupières à vin chaud et chausse-pieds Parmi les collections exposées, celle de Jacques et Denise Corvaisier : ils viendront présenter leurs soupières à vin chaud, fabriquées en Allemagne et qui présentent des décors semblables à ceux des chopes de bière. Le couple a déjà fréquenté le salon en présentant d’autres objets. À découvrir également, la collection de chausse-pieds de Danielle Dupart. « Elle possède plus de 150 exemplaires fabriqués en corne, bois, ivoire ou en os. Les plus beaux viennent d’Angleterre », détaillent les organisateurs. Tntin à l’honneur Les visiteurs ne manqueront pas de s’arrêter devant la collection de Philippe Gounand, axée sur Tintin et le monde de l’auteur belge de bande dessinée, Hergé. « Il vient spécialement de la Haute-Vienne pour nous présenter sa collection d’une grande qualité.

Gratuit

