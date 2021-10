Salon des Collectionneurs Veigné, 20 novembre 2021, Veigné.

Salon des Collectionneurs 2021-11-20 – 2021-11-21

Veigné Indre-et-Loire Veigné

Une nouvelle édition du Salon des Collectionneurs est proposée par le Comité des Fêtes de Veigné. Elle se tiendra salle Cassiopée les 20 et 21 novembre.

Une vingtaine d’exposants ont accumulé des trésors pour leur plaisir et Ils tiennent à vous en faire profiter. Un moment d’échange, nostalgie pour certains, découverte pour d’autres, surprise pour les plus jeunes, ce salon est ouvert à tous.

Venez découvrir la reconstitution avec des matériaux recyclés de maquette de bateaux à l’identique, de maquettes d’avion, une collection de coiffes anciennes et vêtements d’antan, un aspect de la fiscalité française passée, des phonographes qui vous permettront d’écouter des mélodies anciennes, l’élégance féminine au XIXème siècle, des coquetiers, des pantins et bien d’autres objets à découvrir.

dominiquebergeault@gmail.com +33 6 66 48 13 38 http://comitedesfetesdeveigne.fr/

salon

