Salon des collectionneurs Sens, 14 novembre 2021, Sens.

Salon des collectionneurs 2021-11-14 09:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 Place de la République Marché Couvert

Sens Yonne

EUR 1 1 Radio Stolliahc organise le salon des collectionneurs au Marché Couvert.

On y retrouve une kyrielle d’objets, timbres, miniatures de parfum, cartes postales, livres et magazines anciens, disques, jouets, capsules de champagne, parfois de l’or et de l’argent.

+33 3 86 95 27 27

