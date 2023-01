Salon des collectionneurs de cartes postales Montcornet Montcornet SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Montcornet Catégories d’Évènement: Aisne

Montcornet

Salon des collectionneurs de cartes postales Montcornet, 26 février 2023, Montcornet SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Montcornet. Salon des collectionneurs de cartes postales Place de l’Hôtel de Ville Montcornet Aisne

2023-02-26 08:00:00 – 2023-02-26 17:00:00 Montcornet

Aisne Montcornet 0 0 0 Ce salon accueille les collectionneurs de cartes postales.

Le thème de cette année est « les jouets anciens ». Ce salon accueille les collectionneurs de cartes postales.

Le thème de cette année est « les jouets anciens ». +33 3 23 97 71 57 Montcornet

dernière mise à jour : 2023-01-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Montcornet Autres Lieu Montcornet Adresse Place de l'Hôtel de Ville Montcornet Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Ville Montcornet SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Montcornet lieuville Montcornet Departement Aisne

Montcornet Montcornet SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Montcornet Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcornet-sim-aisneoisesomme-hdf-ot-du-pays-de-thierache-montcornet/

Salon des collectionneurs de cartes postales Montcornet 2023-02-26 was last modified: by Salon des collectionneurs de cartes postales Montcornet Montcornet 26 février 2023 Aisne Montcornet Montcornet, Aisne Place de l'Hôtel de Ville Montcornet Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache

Montcornet SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Pays de Thiérache Montcornet Aisne