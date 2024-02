Salon des collectionneurs Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines, dimanche 25 février 2024.

Salon des collectionneurs. Collections de cartes postales anciennes et numismatique, affiches, livres anciens, capsules de champagne, vieux papiers et documents anciens….

Restauration et buvette assurées .

Début : 2024-02-25

fin : 2024-02-25

Salle polyvalente 26 Rue de la Mairie

Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine

