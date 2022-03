Salon des caves coopératives Hunawihr Hunawihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

La Cave coopérative de Hunawihr accueille d'autres caves coopératives de la France entière à l'occasion de ce salon. L'occasion pour vous de découvrir d'autres vins et appellations grâce aux dégustations gratuites sur place. Les Caves présentes sur place : -Cave La Vinsobraise (26) -Cave Les Vignerons de Tutiac (33) -Cave Les Marmandais (47) -Cave La Vigne Blanche (71) -Cave Le Cellier Tremoine (66) -Diois Salaisons (26) -Coopérative laitière de l'Ain (Comté et Morbier) (01)

