Salon des Bières Artisanales et Whiskys Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Salon des Bières Artisanales et Whiskys Vitry-le-François, 23 avril 2022, Vitry-le-François. Salon des Bières Artisanales et Whiskys Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François

2022-04-23 – 2022-04-23 Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François Organisé par le Kiwanis Club de Vitry-le-François. 4ème édition. Brasseurs artisanaux, distillateurs, cidrier … Restauration sur place. Animation par l’orchestre Cocktail. Organisé par le Kiwanis Club de Vitry-le-François. 4ème édition. Brasseurs artisanaux, distillateurs, cidrier … Restauration sur place. Orchestre Cocktail. Samedi : 14h – 23h. Dimanche : 10h – 18h. rivam@orange.fr Organisé par le Kiwanis Club de Vitry-le-François. 4ème édition. Brasseurs artisanaux, distillateurs, cidrier … Restauration sur place. Animation par l’orchestre Cocktail. Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Ville Vitry-le-François lieuville Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Salon des Bières Artisanales et Whiskys Vitry-le-François 2022-04-23 was last modified: by Salon des Bières Artisanales et Whiskys Vitry-le-François Vitry-le-François 23 avril 2022 Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne