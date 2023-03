SALON DES AUTEURS LORRAINS Centre les Ecraignes Villers-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

SALON DES AUTEURS LORRAINS Centre les Ecraignes, 12 mars 2023, Villers-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Le salon des auteurs lorrains accueille 64 écrivains représentant tous les genres de la littérature : nouvelles , romans historiques, policiers, romans d’aventure, ouvrages régionalistes, poésie, ouvrages pour la jeunesse, science-fiction fantastique et bande dessinée. Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages au public tout au long de cette journée L’invitée d’honneur de ce salon, Agnès Marin, remettra le Prix Victor Hugo à un auteur sélectionné par le jury de l’association. culture@villerslesnancy.fr +33 3 83 92 32 40 Ville de Villers lès Nancy

