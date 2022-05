Salon des auteurs

2022-05-28 – 2022-05-29 Samedi 28 mai : Conférence gratuite la Dordogne au temps des gabariers , salle des Confluences à 20 h, suivie d’un spectacle des Echos Limousins. nDimanche 29 mai : Salon des auteurs, place Delmas (ou halle Tardy en cas de pluie), de 10 h à 17 h. Auteurs : Jean-Paul Malaval, Sébastien Vidal, Marie-France Houdart, Pierre Senon, Jean-Luc Marcastel, Alexandra Duchêne, Régis Coudert, Florian Aurigaut, Régine Rossi-Lagorce, Frédéric Pesteil, Louis Olivier Vitté, Pierre Gire, La Dordogne de Villages en Barrages. nAnimations : Le petite pain perdu, A livre ouvert, lectures de contes pour enfants. Samedi 28 mai : Conférence gratuite la Dordogne au temps des gabariers , salle des Confluences à 20 h, suivie d’un spectacle des Echos Limousins. nDimanche 29 mai : Salon des auteurs, place Delmas (ou halle Tardy en cas de pluie), de 10 h à 17 h. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

