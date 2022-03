Salon des auteur·trices et des illustrateur·trices à la Maison des Auteurs La maison des auteurs, 2 avril 2022, Villeurbanne.

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à La maison des auteurs

**Les dédicaces** De _**10h à 19h**_, venez rencontrer les auteur.trices et illustrateur.trices pour une série de dédicaces ! **Le dernier salon… où l’on cause** 8 rencontres sont prévues entre auteur·ices, illustrateur·rices et scénaristes inspirant·es. Les rencontres sont les suivantes : _**Samedi**_ 14h : Claire Castillon et Clémence Madeleine-Perdrillat 15h : Adrien Albert et Davide Cali 16h : Rachel Corenblit et Timothée de Fombelle 17h : Serge Bloch et Emmanuelle Houdart _**Dimanche**_ 11h : Alexandre Chardin, Elsa Devernois et Charly Delwart 14h : Magali Le Huche, Anaïs Massini et Pierre-Emmanuel Lyet 15h : Fabien Vehlman et Camille Jourdy 16h : Lionel Le Néouaric et Clarisse Lochman **Le dernier salon où l’on dessine** _Toutes les_ **_demi-heures_**_, de_ **_11h à 12h30_** _puis de_ **_14h à 18h_** Les invité·es de cette 23e édition se prêtent au jeu du dessin en temps réel : parviendrez-vous à deviner ce qu’ils sont en train de faire naître sur de grandes feuilles de papier ? **Les liseuses de bonnes aventures** _Toutes les_ **_demi-heures_**_, de_ **_11h à 12h30_** _puis de_ **_14h à 18h_** Muni·es d’un casque audio pour une expérience intimiste, venez écouter les auteur·trices lire leurs ouvrages, ou un livre qui leur tient à coeur !

Nos invité·es font salon ! Au programme : dédicaces, rencontres, dessins en temps réel, lectures d’ouvrages par les auteur·trices …

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

